Hero Elvis geeft concurrenten het nakijken op GMB Wintercompetitie

Hero Elvis is een afstammeling van de welbekende Zottie-stam met in de moederlijn internationale springpaarden zoals Eottie T, die op 1,35 meter niveau springt onder Jeroen Broek, en Heechhiem’s Ottawa, die furore maakt onder de Zweedse amazone Ottilia Lundgren.

Top drie

In 31,99 seconden ging Harm B onder Henk Frederiks zonder fouten door de finishlijn. Dit was voldoende om de tweede prijs in ontvangst te nemen in de GMB Wintercompetitie die werd verreden op Indoor Drachten. Als derde finishte de hengst Hurricane J (v. Numero Uno) die in de competitiefinale werd gereden door de stalruiter van Marcel de Boer, Alexander Chitty.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl