Hester en Dujardin’s Barolo verkocht naar Japan

De twaalfjarige Breitling-zoon Barolo debuteerde internationaal onder Charlotte Dujardin in 2016. De in Engeland gefokte Hannoveraan werd het jaar erop met succes overgenomen door Carl Hester. Hester, die het paard in eigendom had met Anne Seifert-Cohn, pakte de nationale titel en won vier keer uit vier starts op de CDI’s van Windsor en Harthill – Bolesworth.

WEG Tryon en Spelen Tokio

De 33-jarige Kazuki Sado neemt de teugels van Barolo over. Het doel is het halen van de wereldruiterspelen in Tryon dit jaar en vervolgens de Spelen in eigen land. De Japanner traint bij Imke Schellekens-Bartels en was het afgelopen jaar één keer internationaal te zien op het CDI in Mechelen. Daar startte hij de KWPN’er Djuice (v. Jazz) in de Lichte Tour. Het jaar ervoor was Sado internationaal actief in de Zware Tour met Bellissimo (v. Don Renoir) en de San Remo-zoon Ziroco.

Bron Eurodressage