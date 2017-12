Hester verslaat Dujardin in kür op muziek Liverpool

Tot voor kort zat Charlotte Dujardin nog in het zadel van de negenjarige Diamond Hit-zoon Hawtins Delicato. Op de Britse kampioenschappen won Dujardin nog de Inter II met de ruin in zijn tweede optreden. Toen werd ook bekend dat Carl Hester de teugels over zou nemen om de overstap naar de Grand Prix te maken met als doel de wereldruiterspelen in Tryon volgend jaar.

Dujardin tweede met En Vogue

Hester zit inmiddels in het zadel van Delicato en won unaniem de kür met 80.50%. De technische scores kwamen in de buurt van de 80%, artistiek ging het er dik overheen. Charlotte Dujardin reed met de Jazz-zoon En Vogue, uit de Carla-stam, een sterke proef, maar bleef twee procent achter Hester. Het percentage van 78.688 was weer een verbetering van hun persoonlijk record.

Met 73.75% werd Sarah Higgings op Waldessarini derde.

