Opvallend is het aantal merries in de top van de ISV Ranking over 2017. Na Azur komt Eric Lamazes Fine Lady 5 (Forsyth x Drosselklang), Luciana Diniz’ Fit For Fun (For Pleasure x Fabriano) en Laura Krauts Zeremonie (Cero I x Quick Star). Pas op plaats 5 komt de eerste ruin: Sergio Alvarez Moya’s KWPN’er Arrayan (Baloubet du Rouet x Grannus, ) en Harrie Smolders’ Don VHP Z (Diamant de Semilly x Voltaire) is de eerste hengst op plaats 6.

Waar de schoen wringt

Als je deze top-6 vergelijkt met traditionele rankings op basis van prijzengeld, wordt duidelijk waar de schoen wringt. Zo komt Zeremonie niet in de top-20 van de geldranking voor, de nummer 2 van het EK Don VHP Z komt pas op plaats 12, en de hoogst geplaatste KWPN’er Arrayan (gefokt door Benny Wezenberg) op plaats 15.

Meer dan een miljoen voor Gazelle

Op de geldranking wordt HH Azur ingehaald door Kent Farringtons Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof), die op de ISV Ranking 12e staat. Gazelle verdiende in 2017 meer dan een miljoen (1.073.624 euro). HH Azur bleef ‘steken’ op 878.113 euro.

De derde plaats op de geldranking is voor Philipp Weishaupts L.B. Convall (v. Colman), de winnaar van Spruce Meadows 2017, met 791.232 euro. Op de ISV Ranking over 2017 staat Convall 18e.

Alles wordt meegenomen bij ISV

Alles wordt meegenomen bij de ISV: het niveau (in een 1.60m zijn de meeste punten te verdienen), het aantal rondes (in een twee-ronden wedstrijd zijn meer punten te verdienen), het aantal fouten (als er een balk af gaan betekent dat minder punten) en het aantal deelnemers (de beste 50 procent krijgt bonuspunten).

Bron: HorseTelex Results