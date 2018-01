HH Azur verkozen tot International Horse of the Year, KWPN’er Cuba kreeg nationale eer

De BWP-merrie HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve), die in eigendom is van Double H Farm en Francois Mathy Jr. wordt gereden door McLain Ward. Het paar won de wereldbekerfinale in Omaha. Verder won Ward met de elfjarige merrie, die in de stalgang beter bekend is als ‘Annie’ de 5* Grand Prix van Wellington en was onder meer derde in de zware 5* GP op Spruce Meadows.

National Horse of the Year

In deze categorie heeft de KWPN’er en bij het NRPS goedgekeurde Cuba gewonnen. De tienjarige zoon van Namelus R is onder Victoria Colvin een van de top Hunters in Amerika.

Bron: USEF