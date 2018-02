Hoe gaat het met.. Arjen Teeuwissen

Na het overlijden van Goliath T in 2011 was de ruiter nog enige tijd op Grand Prix-niveau actief met Rivaldi T (v. Gribaldi) en Silver ’n Brass (v. Ferro), maar daarna bleef het stil rondom Teeuwissen. “De afgelopen jaren ben ik de ring niet meer binnen gereden”, vertelt de ruiter. “In het dagelijks leven ben ik nog wel altijd druk met het trainen van paarden en geven van lessen, daarnaast help ik mijn partner Frank mee met het runnen van zijn webshop Royal Horse Shop.”

Trainen

“Dagelijks rijd ik nog zo’n vier à vijf paarden. Silver ’n Brass heb ik nog wel, maar die is met pensioen”, vervolgt de 47-jarige, in het Belgische Beerse woonachtige ruiter. Teeuwissen trainde jarenlang bij Anky van Grunsven, maar leste een aantal jaar geleden een periode bij Nicole Werner. “Naast paarden van klanten heb ik zelf een fijne zevenjarige in opleiding, een Spielberg uit een Redford-moeder. Die leid ik zelf op.”

Die hele goede

Hoewel Teeuwissen vertelt voorlopig nog niet weer de ring binnen te rijden, is die ambitie nog wel aanwezig. “Als ik een keer een hele goede tegen het lijf loop, wil ik nog wel weer verder gaan”, licht Teeuwissen toe. Maar vooralsnog is het voor de ruiter wachten op hét paard. “Ik heb wel eens een paard verkocht waarvan ik achteraf dacht: ‘dat had ik niet moeten doen’, maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Goliath

Als de vraagt wordt gesteld welk paard het meeste indruk heeft gemaakt op Teeuwissen, antwoordt hij: “Dat kan er maar één zijn. Goliath is een heel speciaal paard geweest. We hebben hem gehad vanaf dat hij 2,5 jaar oud was en we hebben er werkelijk alles mee gedaan.” Hoewel Teeuwissen een paar keer dacht een paard onder het zadel te hebben dat hetzelfde gevoel was, bleek Goliath toch moeilijk te evenaren. “De kracht en power die hij had, dat is moeilijk te vinden. Een toppaard moet het lichamelijk en geestelijk aankunnen, en daar hebben we bij Goliath heel veel geluk mee gehad.”

