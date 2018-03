Jennie Zoer was haar concurrenten altijd een stap voor. Zo won ze als dertienjarige brons op het EK bij de pony’s. Hierna ging haar sportieve carrière hard en volgden titels bij de junioren en Young Riders.

Als 20-jarige naar de WEG

Zoer reeds slechts twee wedstrijden bij de senioren voordat ze de ring binnen galoppeerde op de eerste Wereldruiterspelen in Stockholm in 1990. Ze was nota bene invalster door het wegvallen van Jan Tops, maar zette het beste resultaat neer voor het Nederlandse team. De debutante werd dertiende. Deze prestatie zette Zoer neer Wendela (v. Purioso). Na de WEG kreeg de merrie het voorvoegsel ‘Olympic’ om haar te behouden voor de Olympische Spelen in Barcelona.

Als reserve naar Olympische Spelen

Zoer wist de verwachtingen waar te maken en presteerde het om als eerste vrouw ooit te worden opgenomen in het Nederlandse springteam als reserve. Dit niet met Olympic Wendela, maar met Olympic Desteny (v. Sebastiaan). De reserveamazone hoefde niet aan start te komen voor het Nederlandse team dat uiteindelijk de gouden teammedaille won.

Einde aan topsportcarrière door familievete

Jennies weg naar de top werd ruw verstoord door een familievete. Met de scheiding van Jennies ouders kwam ook een einde aan de topcombinatie Zoer en Olympic Desteny. Jennie besloot de kant van haar moeder te kiezen en kon zo geen aanspraak meer maken op de paarden van V.O.F. Zoer. Ondanks verzoeningspogingen van bondscoach Hans Horn bleef vader Arend Zoer voet bij stuk houden. Desteny, voor Jennie Zoer het meest bijzondere paard, werd na de breuk nog even uitgebracht door broer Albert en is daarna verkocht.

Helaas de paarden niet voor de top

Paarden voor de topsport vond ze daarna niet meer. En nog steeds niet. “‘Terug naar de top zou ik wel willen, maar hier heb ik helaas niet de paarden voor. Ik rijd niet zo veel meer”, vertelt de nu 47-jarige Zoer. “Af en toe als ik een geschikt paard heb breng ik deze op landelijk niveau uit.

Dochter met ambities

Jennie heeft wel een dochter met ambities: ”Mijn dochter is wel heel fanatiek met rijden dus ik denk dat zij hier wel mee verder wil. Dan kan ik haar hier in begeleiden.”

