Hoewel Marrigje van Baalen al enige tijd niet meer tussen de witte hekjes is verschenen, is ze nog wel in het zadel te vinden. “Thuis rijd ik nog wel”, vertelt ze. “Ik kan er zeker net zo van genieten om een jong paard thuis af te richten als met een paard op wedstrijd te presteren.”

Fijn paard

De ambitie om een paard op niveau uit te brengen is daarentegen wel aanwezig. “Als er een fijn paard op mijn pad terecht komt, waar ik een klik mee heb en die niet verkocht wordt, dan zal dat zeker gaan gebeuren”, vervolgt ze enthousiast. “We hebben hier een aantal hele leuke jonge paarden staan.”

Voldoening

Naast het rijden is de amazone druk met het geven van lessen. “Ik haal er veel voldoening uit om bijvoorbeeld met mijn leerlingen mee op concours te gaan. Ik geef lees aan B pony’s tot Grand Prix, dus heel variërend. Daarnaast verzorg ik lessen voor het Talentenplan van Brabant en het KNHS Belofteplan. Ik zit dus zeker niet stil”, aldus Van Baalen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl