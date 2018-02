Hoe gaat het met.. Michelle van Lanen

Toch zit Michelle van Lanen alles behalve stil. “Rijden doe ik nog ik steeds heel fanatiek. Ik ben fulltime als zelfstandige aan het werk. Ik train paarden en geef veel les, dus het is hard werken. Alleen mis ik een goed paard om wedstrijden mee te rijden”, licht de pas 27-jarige amazone toe, die verleden jaar wel actief was in de ZZ-Licht. “Zelf heb ik nu voornamelijk paarden van klanten staan die ik begeleid.”

Toekomstplannen

De amazone die haar stal gevestigd heeft bij Stal Korenblom in Weert, hoopt graag weer mee te gaan rijden in de topsport. “Ik mis het best wel. Onlangs was ik met drie vriendinnen naar Jumping Amsterdam en dat is wat ik ook weer wil, dat is toch echt wat ik het liefste deed. Maar ik moet zeggen dat ik het lesgeven ook geweldig vind. Ik heb een aantal fanatieke leerlingen zowel bij de pony’s als senioren en dat traject van opleiden is super.”

Kloon van Five Star

Over de vraag aan wat voor eigenschappen haar perfecte paard moet voldoen, hoeft Van Lanen niet lang na te denken. “Doe maar een kloon van Five Star“, lacht ze. De amazone reed de KWPN-goedgekeurde Amazing Star-zoon in haar periode bij Platinum Stable. “Ik vind het nog steeds jammer dat ik hem niet meer kan rijden. Ik had gelijk een klik met hem.”

Bijzondere jeugd

Van Lanen heeft ook speciale herinneringen over gehouden aan Incredible, waarmee ze in 2008 Europees brons veroverde in het Portugese Arzeitao. “Hij heeft mijn jeugd heel bijzonder gemaakt. In de vier jaar dat in hem gereden heb, heb ik ieder jaar weer deel uitgemaakt van het Nederlandse team en we reden ons altijd in de top drie op het Nederlands kampioenschap. Hij is inmiddels 28 jaar oud en geniet lekker van zijn pensioen bij eigenaresse Annemieke van der Vorm”, aldus Van Lanen.

