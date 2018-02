Maar na Jup bleef het in de internationale topsport stil rondom Sonja Gademann. “Met de Krack C-dochter Paso Doble heb ik nog wel nationaal Grand Prix gestart, maar echt in de topsport niet meer”, vertelt de amazone. “Met Jup heb ik destijds heel fijn meegereden op het hoogste niveau, daar wil je ook niet aan onderdoen. Dat in combinatie met net niet hét paard kunnen vinden heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik niet meer in de schijnwerpers ben geweest.”

Ambities

De ambities om weer in de topsport mee te draaien, zijn bij Gademann nog duidelijk aanwezig. “Voor mij is het echt paarden, paarden en paarden. Ik ben heel serieus bezig. Een poosje geleden heb ik een heel fijn paard gehad dat Grand Prix-klaar was, maar die heb ik verkocht. Ik heb ook regelmatig paarden niet verkocht, Jup is daar een mooi voorbeeld van. Maar soms moet je wel eens een paard verkopen”, licht ze toe.

Hoge verwachtingen

Inmiddels heeft Gademann, in het dagelijks leven ook druk met het begeleiden van een stel enthousiaste leerlingen, twee paarden in opleiding. “Een daarvan is een Tolando-zoon, een heel goed paard. De andere is een negenjarige Wynton. Van dat paard heb ik erg hoge verwachtingen. Ik rijd hem sinds vier maanden en heb echt een klik met hem, en hij ook duidelijk met mij”, vertelt de amazone. “Ik wil heel graag weer naar hoger niveau, maar er zit geen druk achter en dat is ook wel fijn.”

Genieten

Gademann vertelt volop van het leven te genieten. “Het is heerlijk om ’s ochtends aan de gang te gaan met mijn twee paarden. Omdat ik zoveel wedstrijden gereden heb en daardoor bijna de hele wereld gezien heb, is het ook we fijn om rustig thuis te kunnen trainen. Als m’n paarden dan ’s middags lekker in de paddock of in de wei lopen ga ik lessen geven. Ik ben nog wel op zoek naar een derde paard, maar zo met twee is ook wel relaxt.”

Als de dag van gisteren

De amazone zag zichzelf laatst voorbij komen in de fotoserie van het NK dressuur 2000, nog met haar ‘good old’ Jup. “Toen ik dat zag besefte ik me dat ik het toch best wel mis. Hoewel het al zo lang geleden is, voelt het voor mij als de dag van gisteren. Dat is best raar, want nu kom je soms ruiters of amazones tegen die mij en Jup niet kennen. Ik denk elke dag nog wel aan hem, maar hij is dag ook wel heel bijzonder geweest.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl