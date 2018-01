In het dagelijks leven is Angela Krooswijk werkzaam op een administratieve afdeling. “Heel iets anders”, zegt ze lachend. “Op een gegeven moment kwam natuurlijk het moment dat ik alles zelf moest gaan bekostigen en dan is het best een dure hobby. Mijn paard Flash heb ik tot vorig jaar nog gereden, maar hij is toen verkocht en dat was mijn laatste paard. Met hem heb ik alles behaald wat er te behalen viel.”

Ambities

Ondanks dat de amazone zelf geen paarden meer onder het zadel heeft, zijn de ambities om verder te gaan in de sport nog zeker aanwezig. “Ik ben en blijf altijd een paardenmeisje en als er een leuk paard op mijn pad terecht komt, zeg ik daar zeker ja tegen. Wie weet wat de toekomst brengt, die ambities om verder te gaan in de dressuursport blijven er altijd.”

Lesgeven

Daarnaast is Krooswijk, die zelf jarenlang trainde bij Coby van Baalen, nog wel actief als instructrice. “Ik geef nog redelijk wat lessen en zit af en toe dus wel eens in het zadel van de pony’s en paarden van mijn lesklanten, wat ik erg leuk vind”, aldus Krooswijk.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl