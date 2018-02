Hong Kong Masters-winnaar Delaveau: ‘Ik had een kleine kans’

In de tweede ronde van de Masters gingen twaalf combinaties van start. Marc Houtzager had zich erbij gereden met Sterrehof’s Calimero. De elfjarige zoon van Quidam de Revel kreeg een balk in de eerste omloop, maar door een snelle tijd kwam Houtzager met hem in de tweede ronde. Hierin bleef de combinatie foutloos en werd achtste in het eindklassement.

Deusser zet tijd scherp

Maar de spanning in de wedstrijd kwam nadat Daniel Deusser op de Westfaalse hengst Cornet D’Amour met een zeer bekeken rit 37,96 seconden op de klokken zette. Niemand in de tweede ronde was nog zo snel en de Duitser leek af te stevenen naar de bonus omdat hij in Parijs al gewonnen had.

<h2’Kleine kans’

Patrice Delaveau gooide echter roet in het eten van de Duitser. Met een alles of niets race snelde de Fransman met Wout Jan van der Schans’ voormalige topper Aquila HDC naar een tijd van 37,88 seconden, 0,15 sneller dan Deusser. “Ik dacht dat ik een kleine kans had”, zei Delaveau na afloop, en die kans greep hij met beide handen aan.

Kühner 0,07 langzamer

Toch kreeg Delaveau het nog erg benauwd toen hij Max Kühner door het parcours zag galopperen met de elfjarige Holsteiner Cielito Lindo 2 (v. Clarimo). De Oostenrijker kwam op de finishlijn slecht 7 honderdste te kort, amper een neuslengte. Kühner vocht zich tussen Delaveau en Deusser in.

Kermond en Whitaker in top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Jamie Kermond en Michael Whitaker. Beiden bleven opnieuw foutloos, Kermond met Yandoo Oaks Constellation (v. Conquistador) werd vierde en Calisto Blue (v. Chacco-Blue) werd vijfde onder Whitaker.

Bron Paardenkrant-Horses.nl