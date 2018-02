Hongaarse springruiter drogeert paarden landgenoten omwille van teamplek EK

Het ging hier om de paarden Timpex Bolcsesz van Gabor Szabo Jr en Chacco Boy van Mariann Hugyecz. Szabo en Hugyecz zochten zelf contact met de voorzitter van de grondjury, omdat hun paarden zich plotseling vreemd gedroegen en er sporen te zien waren van een injectie. Ooggetuigen hebben Lazlo Jr op 5 augustus de box van Bolcsesz zien verlaten en de groom van Gyula Szuhai verklaarde dat Lazlo Jr richting de stal van het paard was gelopen met een appel en een injectiespuit.

Aangifte

De Slowaakse politie werd ingeschakeld en de ruiters hebben aangifte gedaan tegen Lazlo Jr. De ruiter werd uit de Hongaarse federatie gezet en de federatie diende direct een verzoek in bij de FEI om een onderzoek in te stellen.

Hugyecz and Gabor Jr

De Hongaarse federatie diende tevens het verzoek in bij de FEI om Hugyecz and Gabor Jr niet te vervolgen vanwege de doping. Zowel volgens verklaringen als op camerabeelden is te zien hoe hij de box van Timpex Bolcsesz verlaat en bij Chacco Boy waren sporen van een injectie gevonden, waarbij dezelfde stof in het bloed werd aangetroffen.

Geen straf

De FEI vond het aannemelijk dat Hugyecz and Gabor Jr in dit geval niets verkeerds hebben gedaan en legde de twee geen schorsing of boete op. Wel werden de resultaten van de wedstrijd geschrapt en moesten ze zelf de gerechtelijke kosten betalen.

Vervolg

Of de FEI vervolgstappen onderneemt hangt af van wat de Hongaarse federatie doet. Volgens de FEI wordt er al actie ondernomen tegen de ruiter door de federatie. De FEI wacht met het nemen van een besluit tot duidelijk is wat Hongarije Lazlo Jr voor straf oplegt.

Bron: Horseandhound