De dag begon met de rubrieken voor de pony’s. In de ochtend stond er een wedstrijd uit de KNHS-Hartog Lucerne Trophy op het programma, waarna het verder ging met de Lichte en Zware Tour in de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen.

Droomronde

Mart IJland werd de winnaar van de Zware Tour bij de pony’s. Mart kon rekenen op heel mooi commentaar van bondscoach Edwin Hoogenraat: “Mart heb ik nog nooit zo goed zien rijden als vandaag. In de eerste competitiewedstrijd had hij wat ruis met zijn pony, maar daar heeft hij goed aan gewerkt. De pony sprong echt fantastisch, dat was een droomronde. Ook in de Lichte Tour heb ik goede ritten gezien. Winnares Skye Morssinkhof reed bijvoorbeeld zeer veelbelovend.”

Children in de lift

Ook jeugd bondscoach Luc Steeghs was zeer positief gestemd na deze competitie dag. “Het is in Saasveld net als bij eerste wedstrijd in De Meern een fijne accommodatie en er was mooie sport. Bij de Children reed er weer een flinke groep en de kopgroep rijdt sterk en is aan elkaar gewaagd. Daar ben ik echt blij mee.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS