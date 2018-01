Hoogste punten voor Eldorado-dochter bij EPTM-examen

Zeventien spring- en zes dressuurmerries slaagden vandaag bij het EPTM-examen en voor twee springmerries volgt na-examen.

Uitvallers

“We hebben in deze merrietest redelijk veel uitvallers gehad om verschillende redenen. Meerdere drachtige merries konden het werk onvoldoende aan, aan een aantal eigenaren hebben we het advies gegeven om niet deel te nemen aan het examen wegens geringe slagingskans, en dan dus twee merries die deze week niet fit waren en aan het na-examen zullen deelnemen. De meeste uitvallers hadden we in de dressuurrichting”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Complete merries

Bij de springmerries slaagden er drie met een score van 80 punten of hoger. De Eldorado van de Zeshoek-dochter Insigne (uit Laborieux elite pref prest van Voltaire) van fokker Harm Westerd uit Daarle spande de kroon met 83,5 punten. Voor zowel de reflexen, techniek, instelling, rijd-/bewerkbaarheid en aanleg als springpaard kreeg zij een mooie 8,5. “Deze aansprekende merrie toont zich bij het springen telkens heel voorzichtig, springt goed met de schoft omhoog en maakt de sprong achter heel goed af. Ze springt met overzicht, presteerde heel constant in de merrietest en viel op met haar goede instelling en dito rijdbaarheid.” Insigne is een halfzus van meerdere internationale springpaarden zoals het 1.50m-paard Rembrandt (v.Cardento) van Marit Haarr Skollerud.

Elite

Met 82 punten slaagde de in 2015 geboren Kredorette-W (Zirocco Blue VDL uit Ghodorette-W stb-ext d-oc van Cardento) van fokker P. Wolters uit Broeksterwald, die aansluitend op de Centrale Keuring gelijk elite verklaard kon worden. “Deze merrie moet nog drie jaar worden maar kon het werk al heel goed aan. Het is een royale merrie die met veel kracht en afdruk galoppeert, en dat ook op de sprong laat zien. Ze laat zien over veel vermogen te beschikken en lijkt een heel compleet springpaard.” De merrie slaagde met 8,5-en voor haar reflexen, vermogen en aanleg als springpaard.

Internationale moeder

De uit de internationaal 1.45m-springende merrie Zjuliana Fairy V elite EPTM-spr sport-spr (v.Nassau) gefokte vierjarige Kannan-dochter Juliana Fairy van fokker Claudia Vrolijk-Huijzer behaalde 80 punten in de merrietest. “Deze merrie viel op met haar goede progressie in de merrietest en is ook duidelijk sterker geworden. Voor haar goede instelling en rijdbaarheid hebben we haar 8,5-en kunnen geven. Daarnaast liep ze vooraan op de aansluitende Centrale Keuring”, vertel Dirksen over de merrie die gelijk het keurschap verdiende.

Geen uitschieters bij dressuurmerries

In de dressuurrichting slaagden alle zes aan het examen deelnemende merries, zonder dat daar een echte uitschieter bij zat. Met 78 punten slaagde Jazzy keur (All At Once x Jazz) van fokker L. Luyckx met de mooiste cijferlijst.

Bron: KWPN