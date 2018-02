Hoogste punten rijstijl KNHS-Hartog Lucerne Trophy Saasveld voor Rens Bongers

De KNHS-Hartog Lucerne Trophy is een competitie voor Z- en ZZ-ponycombinaties waarbij de manier van rijden van de ruiters een belangrijk rol speelt. Arjen Vos trad op als jurylid voor de bijna dertig combinaties, die van start gingen in deze rubriek. “Over het algemeen was het zeker niet slecht. Het was een mooi parcours en er werd met verstand gereden. Ik vind het goed dat ruiters hier aan meedoen en ik wil dat graag positief beoordelen.”

Slordige tweede manche

In de tweede manche, toen de tijd ook ging meespelen, ontstonden er duidelijk meer fouten. Vos: “Ik vind het belangrijk dat de kinderen ook snel leren rijden, maar nu waren er veel iets te gretig waardoor er veel fouten ontstonden en het klassement behoorlijk door elkaar gehaald werd.”

Meeste punten

De meeste punten voor de rijstijl kon Vos kwijt aan Rens Bongers met pony Bonjour l’ámour. In de tweede omloop, waarin de beste zestien uit de eerste manche aan de start kwamen, moest deze combinatie genoegen nemen met de zevende plaats waarmee ze uiteindelijk tweede werden. Met een vijfde plaats in de eerste manche en een tweede plek in de tweede omloop trok Amber van Marle met Zebrano aan het langste eind.

Miranda Keus was met Mik’s De Roodwilligen Duke de beste in de tweede omloop, samen met haar vijftiende plaats uit de eerste manche was dat goed voor de achtste plaats in de eindstand.

Uitslag KNHS-Hartog Lucerne Trophy Saasveld

1. Amber van Marle – Zebrano, 5 +2 = 7 punten

2. Rens Bogers – Bonjour l’amour, 1 + 7 = 8

3. Isabelle Roepel – Breitling, 3 + 5 = 8

Bron: KNHS