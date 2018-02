Hosmar concurrent van zichzelf in Genemuiden

Hosmar was the man to beat in Grade V. Met de Sandreo-zoon Alphaville N.O.P. kwam hij uit op 71,71%, ruim een procent meer dan hij met Guetta, eveneens een nazaat van Sandreo, bij elkaar reed. De top drie werd compleet gemaakt door Michele George met Fusion OLD (v. Fürst Romancier).

Twee keer op rij

Demi Haerkens en haar Rousseau-zoon Dude konden ook voor de tweede dag op rij de overwinning op naam schrijven. De amazone was goed voor 70,04%, waarmee ze Belgische concurrente Manon Claeys met Diadeem naar plaats twee verwees.

Vandaag wordt de kür op muziek verreden. Hosmar koos ervoor om Alpaville N.O.P. te starten.

