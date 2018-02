Van de zes combinaties die zich in Hong Kong kwalificeerden voor de vierde ronde van de Six Bars gingen er slechts drie van start. Van die drie kwamen alleen Michael Whitaker en Marc Houtzager over de finish. Houtzager zag met Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) een balk vallen en moest zijn meerdere erkennen in zijn Britse concurrent.