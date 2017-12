Ierse springruiter McAuley stapt in huwelijksbootje met Zweedse Mordasini

Mark McAuley werd onlangs in zijn geboorteland uitgeroepen tot ‘rookie of the year’. Hij was reserve ruiter van het gouden Ierse team op het EK in Gothenburg. Met het paard Miebello (v. Quite Easy) van zijn partner Charlotte Mordasini was hij het afgelopen jaar succesvol met onder meer de zege in de Grand Prix van Lyon in november.

Gebroken nek

De Zweedse Charlotte Mordasini is al geruime tijd uit de running. Eerst door een val van een paard waarbij ze haar nek brak en vervolgens door de zwangerschap. Een van haar toppaarden, Tiny Toon Semilly (v. Diamant de Semilly), vertrok afgelopen jaar naar Eve Jobs. Met Romane du Theil (v. For Pleasure) was Mordasini reserve van Zweedse team voor de Olympische Spelen in Rio. Ook dit paard is inmiddels in Amerika.

Bron World of Showjumping/Paardenkrant-Horses.nl