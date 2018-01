Ilse van Cranenbroek: ‘Ging het zo slecht?’

“We hadden wel een paar fouten”, legt Ilse van Cranenbroek uit. “Na het binnenkomen ging Emerald in de hoek in galop. De uitgestrekte galop ging voor een tien, maar de daaropvolgende wissel was veel te vroeg. En in het zigzag appuyement in galop sprong hij de wissel op X voor m’n hulp uit en de wissel aan het einde van de zigzag was te laat. Maar toen ik m’n score zag dacht ik: O, ging het zo slecht?”

Begin 2018

“Ondanks de fouten ben ik tevreden en Emerald stond er fijn. Hij ging met veel power door de baan en wellicht hebben de juryleden dat aangezien als spanning. Maar voor mijn gevoel was dat niet anders in onze eerdere proeven. In het algemeen lagen onze punten vandaag wat lager dan we normaal scoren. Eigenlijk wilde ik 2018 niet zo beginnen. Maar we wonnen prijzengeld en een mooi jasje, dat was super leuk”, vervolgt ze lachend.

Focus op Jumping

Hoewel de combinatie al verzekerd is van een startplek op de KNHS Indoorkampioenschappen, rijden ze om in het wedstrijdritme te blijven volgende week de derde selectiewedstrijd. Ook bemachtigde het duo een felbegeerd ticket voor de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam, dat de week daarna gereden wordt. “Daar kijk ik echt naar uit en hopelijk gaat daar alles goed”, blikt Van Cranenbroek vooruit.

Inter I voor Janssen

Danique Janssen won de Intermédiaire I. Zij reed Coert (v. Westpoint) naar 65,96%. Daarnaast behaalde deze combinatie in de Prix St. Georges de tweede score van 66,40%. In de Inter I was de tweede plaats met 61,25% voor Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi). Nienke van der Muil werd met Molenkoning Zanzibar (v. San Remo) zowel in de Prix St. Georges als in de Intermédiaire I derde (63,31% en 60,81%).

Evers met voorsprong aan kop

In het ZZ-Zwaar stond Judith Evers – van Loon overtuigend aan kop. Zij reed Effort (v. Adamo M) naar 68,43%. Lilian van den Boogaard – Sleutjes volgde met afstand op de tweede plaats. Haar proef met Zaloe (v. San Remo) leverde 61,71% op.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl