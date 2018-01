Ilse van Cranenbroek kocht Dazzling vorig jaar zomer met de bedoeling om hem naast haar Lichte Tour-paard Emerald S (v. Ampère) in de sport uit te brengen. Dazzling was eerder getraind op Z-niveau en Van Cranenbroek leidde hem verder op. “Toen ik hem net had dacht ik dat het wel even zou gaan duren voordat ik met hem de ring in kon. Maar het was een kwestie van afstemmen en het ging eigenlijk gelijk heel goed”, blikt de amazone terug.

Sprookje voorbij

Na een paar maanden thuis trainen debuteerde het duo in het ZZ-Licht. De scores gingen omhoog en op de Brabantse kampioenschappen werd ruim 70 procent in de proef en 73 procent in de kür op muziek behaald, goed voor de titel. “Dazzling stond niet te koop maar heel toevallig kwam er via een vriendin een koper die helemaal verliefd op hem was. Het sprookje is voorbij. Aan de ene kant is het jammer maar aan de andere kant: that’s life.”

Lichtelijk verslaafd

Dazzling maakt volgende week de reis naar Florida. “Zijn nieuwe eigenaresse heeft hem gekocht met oog op de sport. Ze is zelf amateur en wellicht gaat haar trainer hem uitbrengen”, zegt Van Cranenbroek die naast Emerald en de vijfjarige Ivar (v. Ampère) nu op zoek gaat naar een zes tot achtjarige. “Ik ben lichtelijk verslaafd aan wedstrijdrijden”, vervolgt ze lachend. “Hopelijk vind ik er gauw een die naast Emmie mee kan in de Subtop.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl