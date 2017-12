Vai Bruntink kwam met Darabel (v. Westpoint) tot 69.69%, dat was goed voor de tweede plaats. Het is een succesvolle dag voor Bruntink, die vanochtend al het ZZ-Zwaar won. De derde plaats in de PSG was voor Wendy van Diessen – van den Boogaard met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) in 67.68%.

Witte hekjes meegenomen

De proef van Van Cranenbroek begon niet erg veelbelovend. “Toen ik de baan in kwam schrok Emerald van een kruiwagen langs de kant. Hij sprong opzij en nam een heel stuk van de witte hekjes mee, dus dat was alvast een goed begin. Ik dacht nog: ‘jou zullen ze in elk geval niet vergeten hier’. Ik schaamde me dood,” lacht de amazone.

“Emerald kan helemaal helemaal over zijn toeren zijn, maar het fijne van hem is dat als je moet beginnen hij weer bij de les is. Dat was vandaag ook zo. Nadat de ring gerepareerd was bewoog hij eigenlijk meteen super goed, al wilde hij toch steeds weg van die kant, bij het schouderbinnenwaarts en ook bij de appuyementen.”

De amazone neemt Emerald vaak mee. “Het liefst om de twee weken, want dit zijn wel echte Emerald-acties. Een paar weken geleden draaide hij ook om. Het werkt het beste om hem vaak mee te nemen.”

Nieuwe Kür op muziek

Van Cranenbroek rijdt vanavond een nieuwe Kür. “Het is ongeveer dezelfde muziek, daar is niet zoveel aan veranderd, maar ik rijd een helemaal nieuwe proef. Mario Vleugels heeft de muziek gemaakt en Mattie Boomaars heeft de proef met mij doorgenomen en aangepast. Ik ben helemaal benieuwd hoe het zal gaan!”

Bron: Paardenkrant – Horses.nl