Ingrid Klimke voor tiende keer Sportvrouw van het Jaar

Voor de tiende keer mocht Ingrid Klimke gisteravond de prijs voor Sportvrouw van het Jaar van de gemeente Münster in ontvangst nemen. Reden voor de nominatie was het behalen van zilver op de Europese kampioenschappen in 2017 met Hale-Bob. Uit de uitkomst van de stemming blijkt dat de amazone nog altijd geliefd is bij de stemmers.