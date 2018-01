Internationale topspringruiters komend weekend in Amsterdam

Voor de springruiters vormt de Grote Prijs van Amsterdam op zondagmiddag 28 januari vanaf 15.00 uur de belangrijkste rubriek. De hoofdrubriek wordt al sinds de eerste editie van Jumping Amsterdam in 1958 verreden en werd vorig jaar gewonnen door Patrice Delaveau. De Fransman is ook dit jaar weer van de partij in Amsterdam en wordt in ieder geval vergezeld door Maikel van der Vleuten, John Whitaker en Frank Schuttert, die ook in de afgelopen vijf jaar een keer de GP hebben gewonnen.

Louis Konickx

Naast deze Grote Prijs staan er nog tal van andere springrubrieken op het programma, zoals de spectaculaire Six Bar op zaterdagavond. De ontwerpen van de internationale springrubrieken zijn van de hand van de Nederlandse top parcoursbouwer Louis Konickx. Konickx was al verantwoordelijk voor veel topwedstrijden in binnen en buitenland. Tijdens het vorig jaar gehouden Europees kampioenschap in het Zweedse Gothenburg werd hij ook alom geprezen voor zijn geweldige ontwerpen.

Nederlanders

Voor Nederland vinden we naast Dubbeldam, Van der Vleuten en Schuttert ook toppers als Marc Houtzager, Aniek Poels, Gerco Schröder, Michel Hendrix, Johnny Pals, Wout-Jan van der Schans en Maikel van der Vleuten op de deelnemerslijst. Ook Ben Schröder, die afgelopen zondag met Davino Q een geweldige comeback maakte door de Grote Prijs van CSI3* Indoor Drachten te winnen, is van de partij. Dubbeldam is naast deelnemer ook ambassadeur en sportief adviseur van Jumping Amsterdam.

Harrie Smolders, Jur Vrieling en Leopold van Asten zijn de enige Nederlander springkaderleden die niet in Amsterdam zijn. Zij verschijnen dit weekend aan de start in de Wereldbekerwedstrijd in Zürich.

KNHS Talententeamleden Sanne Thijssen en Lisa Nooren hebben van bondscoach Rob Ehrens, die zelf de Grote Prijs van Amsterdam won in ’82 en ’88, de U25-startplaatsen toegewezen gekregen.

Buitenlanders

Buitenlandse grote namen die in de springpiste in actie komen zijn o.a. Roger Yves Bost, John Whitaker, Daniel Deusser, Pieter Devos, Felix Hassman, Hans Dieter Dreher, Rolf Göran Bengtsson, Malin Baryard Johnsson en Edwina Tops-Alexander.

WB-wedstrijd

In 2019 zal Jumping Amsterdam naast een wereldbekerkwalificatie voor de dressuur ook weer een Longines FEI World Cup™ Qualifier Jumping op het programma hebben.

Alle wedstrijden van Jumping Amsterdam zijn van 25 t/m 28 januari 2018 voor Nederlandse kijkers te volgen via de livestream van Clipmyhorse.

Bron: Persbericht