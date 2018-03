Wie is toch.. Sport Pro Horses

In januari 2017 is Sport Pro Horses opgericht in het Brabantse plaatsje Uden. De stal is in eigendom van Tom Yom Tov uit Hongarije en de paarden heeft hij in gedeeld eigendom met zijn in Cyprus gevestigde bedrijf Kazlea.

Ontstaan Sport Pro Horses

Rafaela Caris is manager van Sport Pro Horses en geeft uitleg over het ontstaan van het bedrijf. “Nicolette van Lierop geeft vaak les in Hongarije en zo kwam zij in contact met Tom Yom Tov. In Hongarije is er minder kennis van de dressuursport en is de kwaliteit van de omstandigheden daar omheen minder. Tom Yom Tov is de hoofdsponsor van de dressuursport in Hongarije en zo kwam het balletje aan het rollen. Samen zijn ze op zoek gegaan naar een geschikte locatie in Nederland.”

Geen verkoop

Het doel van de stal is voornamelijk het opleiden van paarden naar de topsport. “We kopen voornamelijk veulens en jonge paarden, af en toe wel eens een vijf- of zesjarige. Ze zijn niet voor de verkoop, we willen ze echt zo goed mogelijk opleiden”, vertelt Caris. “Momenteel rijden Dana van Lierop, Marjolein Cho Chia Yuen en Dirk-Jan van de Water bij ons. Over twee weken komt Michelle van Lanen het team versterken.”

Verschillende paarden

Op de stal in Uden staan inmiddels dertig paarden. “We hebben verschillende types staan, maar dat is juist zo leuk omdat we ook een aantal verschillende ruiters hebben. Dana rijdt twee van de paarden op het Nederlands kampioenschap en Dirk-Jan eentje.” Daarnaast staan er nog een aantal paarden in Hongarije, traint Thamar Zweistra een tweetal paarden en staat er een bij Bartels. “De jonge paarden staan in opfok in België.”

Goede vorm

Ruim een jaar na de start van het bedrijf kan Caris terugkijken op een goede start. “Het begint nu pas allemaal lekker te draaien. Het eerste jaar was een beetje chaotisch, maar nu begint alles echt vorm te krijgen. We willen ons vooral onderscheiden door ieder paard een eigen specifiek schema te geven, zowel qua training als voeding. En natuurlijk een hoop trainen, oefenen en veel weg gaan”, aldus Caris.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl