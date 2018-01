Isabell Werth wint met overmacht Grand Prix in Amsterdam

De nummer 1 van de wereld, Isabell Werth, liet een mooie harmonieuze proef zien met de Don Schufro-dochter. In de eners ontstonden enkele foutjes, die Werth lachend met een grote armzwaai afdeed. De juryleden hadden de combinatie unaniem op de eerste plaats gezet. Tijdens de editie van Jumping Amsterdam in 2016 kwam Werth voor het eerst in een wereldbeker wedstrijd in actie met de zwarte merrie.

Nummer 2 en 3

De zwangere Helen Langehanenberg sloot de rubriek met Damsey frh. In Aken scoorde deze combinatie al sterk en werd zo opgenomen in het Duitse team. Vandaag scoorde ze een mooi 76,93% voor de proef.

Patrik Kittel, de huidige leider in het wereldbeker klassement, scoorde 74,30% met Deja en bezette hiermee de derde plek. Kittel reist met de bruine merrie regelmatig af naar de stallen van Isabell Werth om daar te trainen. De lichtvoetige en elegante merrie liet een mooie proef zien. In de eners werd de merrie wat te ijverig wat resulteerde in een grote fout.

Gewijzigde score Kittel nadelig voor Gal

Na het bekendmaken van de score van Helen Langehanenberg, stond Edward Gal op een derde plek. Hij scoorde 74,28% met de Blue Hors Zack-zoon Zonik N.O.P.. De score van Kittel was op dat moment 74,26%, deze is na afloop bijgesteld naar 74,30% waarmee hij Gal van de derde plaats stootte.

Nederlands resultaat

Naast Edward Gal kwamen ook Emmelie Scholtens, Madeleine Witte-Vrees en Hans Peter Minderhoud aan start. Zij bezetten respectievelijk de zevende, achtste en negende plaats. Scholtens reed de goedgekeurde hengst Apache (v. UB 40) naar 73,19%. Apache maakte een brave en ontspannen indruk nadat hij voor het laatst werd uitgebracht op het NK dressuur afgelopen zomer in Ermelo. Hier werd de bruine hengst reservekampioen.

Cennin (v. Vivaldi) gereden door Madeleine Witte-Vrees maakte ongebruikelijke fouten in de series en scoorde 72,41%. Patrick van der Meer en Diederik van Silfhout werden dertiende en veertiende.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl