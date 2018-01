Isabell Werth met drie paarden in top tien

De top van de dressuurranking is ongewijzigd gebleven in december. Isabell Werth en Sonke Röthenberger hebben de eerste twee plaatsen vast weten te houden met hun paarden Weihegold (v. Don Schufro) en Cosmo (v. Van Gogh), zonder dat ze in december wedstrijden hebben gereden. Rothenberg was voor het laatst in Gothenburg te zien met de Van Gogh-zoon.

Emilio vlak achter Cosmo

Met Emilio (v. Ehrenpreis) haalde Werth wel de nodige punten binnen door de overwinningen in de wereldbekerwedstrijd Stockholm. Ze is Rothenberger op negen punten genaderd. Met Don Johnson ( v. Don Frederico) won Werth de 5* wedstrijd in Genève en pakte ook met hem de nodige punten. De Don Frederico-zoon staat nu op plaats zes.

Dufour stevig op vijf

De vierde en tweede plaats in Stockholm van Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) brengen haar vlak bij Laura Graves en Verdades (v. Florett As). Graves heeft sinds Aken niet meer gestart en staat nog vierde. De Deense Dufour staat nog maar 23 punten achter de Amerikaanse.

Kittel en Nilshagen in top 10

Patrik Kittel is met Deja (v. Silvano) de top tien binnen gekomen en staat op plaats acht, net als zijn landgenote Therese Nilshagen die met Dante Weltino (v. Danone I)van veertien naar tien is geklommen. De Britse combinaties Wilton Spencer met Super Nova en Carl Hester met Nip Tuck zijn uit de tien verdwenen.

Madeleine Witte beste Nederlander

Door de goede prestaties van Madeleine Witte met de Vivaldi-zoon Cennin in Londen kon de combinatie een plaats stijgen en staat nu op 16. Daarmee is Witte de beste Nederlander op de ranking. Edward Gal staat met Glock’s Voice (v. De Niro) nu op plaats 18, na Gothenburg is het paar niet meer in de internationale wedstrijdring geweest.

Gal en Zonik stijgen met stip

Maar met Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) heeft Gal een enorme sprong gemaakt. Het paar steeg van 283 naar 97. Ook Danielle Heijkoop kwam met Badari (v. Gribaldi) de top 100 binnen en staan nu op 87.

Cornelissen, Van der Meer en Van Silfhout in top 50

Na Gal en Voice staat Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo) stevig op 34. Patrick van der Meer is met Zippo in de top 50 gebleven, net als Diederik van Silfhout met Four Seasons. Van der Meer staat op plaats 41 en Van Silfhout op de 49ste plaats.

Bron Paardenkrant-Horses.nl