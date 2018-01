Izzy Taylor’s 4*-eventer Trevidden overleden

Taylor kreeg Trevidden in 2016 te rijden en was direct succesvol met de zoon van Fleetwater Oppsition. De Britse amazone debuteerde in Waregem met de ruin en werd vierde in de Nations Cup-wedstrijd. Een maand later kwam ze naar Boekelo en daar was er een zevende plaats.

Negende in Burghley

Het afgelopen jaar won de combinatie de 3*-wedstrijden van Bramham en Cappoquin. De laatste wedstrijd was in Burghley waar Taylor na de cross nog derde stond maar door drie balken zakte naar de negende plaats.

Ingeslapen na operatie

Trevidden onderging een paar weken na de wedstrijd in Burghley een spoedoperatie. Met de kerstdagen moest hij alsnog worden ingeslapen. Trevidden werd gezien als een van de kanshebbers voor het Britse team voor de wereldruiterspelen dit jaar in Tryon.

