“Precies tien jaar geleden kwam Uptown Boy bij me op stal als een wilde en ondeugende zevenjarige, daarmee begon een lange reis.” Sprunger vervolgt: “Met zijn unieke karakter, vriendelijke gezicht en zijn bokken bij het losrijden kende en hield iedereen van hem. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat hij nog steeds in uitstekende vorm is, maar we hebben besloten dat genoeg genoeg is.”

Bron: Facebook Janika Sprunger