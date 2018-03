Janneke Boonzaaijer en Elaine Pen met goede seizoensstart

In het Portugese Barroca d’Alva was het afgelopen weekend de seizoensstart voor de eventingruiters. In de korte 1* werd Elaine Pen op Blue Nile (v. Casco) vijfde. In de 2* was Janneke Boonzaaijer de beste Nederlandse. Met Campbelle WS (v. Van Gogh) behaalde ze de zesde plaats en op Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) was er een negende plek.