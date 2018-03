Jarige Veronique Morsink wint KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Kronenberg

Morsink was met haar Celina Z (v. Carthino Z) de enige bij de Young Riders die tweemaal foutloos bleef. Sophie Schoonwater werd tweede met Walter (v. Welthit van de Hermitage), zij reed een snelle barrage maar moest een springfout incasseren. De derde plaats was voor Teddy van de Rijt met twee springfouten in de barrage.

Junioren

Bij de junioren was Philippe Houtackers de beste met Concano (v. Come On). Ook hij was in zijn rubriek de enige die twee nulrondes reed. Elike Morsink werd tweede met Dakina II (v. Indoctro) en de derde plaats was voor Kim Mestrom met Casanova Z (v. Colander).

Children

In de Children rubriek ging de winst naar Lilly Engelsman. Zij stuurde haar Whipped Cream (v. Cantos) foutloos door de finish in een tijd van 34,67 seconden. Serena van Werkhoven werd tweede met Lovely Lady in een tijd van 38,48 seconden. De derde plaats was voor Meike Zwartjens met Gaillard de la Pomme (v. Nabab de Reve). In 39,05 seconden kwam zij eveneens foutloos door de finish.

De volgende en tevens laatste wedstrijddag van deze competitie is 18 maart in Lichtenvoorde.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS