Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene met afdruk naar 70,23% in U25

Lange tijd stond Nieuwenhuis op kop, maar ze moest op het laatste haar meerdere erkennen in De Frel die met Beach Boy 70,85% noteerde in de Grand Prix.

“Ik ben heel blij met hoe het vandaag ging”, reageert Nieuwenhuis uitgelaten. “Ik had hem sinds het EK U25 in september niet meer mee gehad. Natuurlijk hebben we thuis wel door getraind.”

Mooi los

“Hij stond er heel fijn aan en toonde heel veel kracht en afdruk. De piaffe was alweer beter dan voorheen, met nog meer ritme en afdruk. De passage is altijd al super mooi, net als de series en appuyementen. Hij was scherp, maar toch heel mooi los. Ik kan niet echt iets bedenken wat ik anders had willen doen in de proef”, vertelt ze verder.

Fantastische tussenstap

Nieuwenhuis is pas 22 jaar en mag dus nog even in de U25 van start gaan. “Dat ga ik ook zeker doen. Ze zeggen allemaal dat de U25 makkelijker is dan de Grand Prix, maar ik vind het best een moeilijke proef. Voor mij is het echt een fantastische tussenstap, waar ik voorlopig nog graag gebruik van wil gaan maken.”

Stephanie de Frel won de rubriek met een score van 70,85%. Met Calrieta H werd ze derde door met hun Intermédiaire II-proef 67,17% neer te zetten. De amazone werd eerder vandaag al tweede en eerste in het ZZ-Zwaar met VMF Gladiator (v. Totilas) met beide keren 69%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl