Jeanine Nieuwenhuis KNHS-indoorkampioen U25: ‘Athene is zo ruig!’

Nieuwenhuis was heel tevreden over haar stoere proef met Athene. Met een hoge moeilijkheidsgraad stuurde ze de imponerende vos zonder grote fouten naar het einde. De piaffe zou nog aan uitdrukking kunnen winnen. “Ik was super blij met hem,” liet Nieuwenhuis weten. “Hij was super scherp. We kwamen binnen en hij dacht: daar gaan we! Gisteren in de andere hal was er wat minder te zien, maar vandaag in de grote hal dacht hij: Showtime! Dan gaat hij echt áán en geeft hij een super kicken gevoel. Dat is voor mij niet altijd makkelijker om te rijden, want dan is het soms net iets te veel. Dan duurt het sturen iets langer. Maar hij is wel super ruig, en alles lukte vandaag ook goed.”

Van der Vlist zilver

Maxime van der Vlist reed een stoere kür met Bailey (v. Negro) en reed daarmee naar het zilver. De amazone die traint bij Jeanine Fiechter liet geen steken vallen vandaag en vooral de uitgestrekte draf van haar Negro-zoon is een hoogtepunt. Carlijn Huberts kreeg vandaag een klein wisselfoutje, maar reed verder met veel harmonie naar het einde van haar kür met Watoeshi (v. Rousseau), wat goed was voor het brons. Jill Huybregts en EventZ Enzos Armani (v. Tuschinski) reden met een keurige kür naar de vierde plaats.

