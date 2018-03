Jeanine Nieuwenhuis op goudkoers

De stoer vos Genua, die Jeanine Nieuwenhuis rijdt voor haar werkgever Tim Coomans, liep een hele fijne draftour. Een fraaie proef waarbij alleen de wissels nog iets vloeiende zouden kunnen.

Jennifer Sekreve

Jennifer Sekreve reed een geslaagde proef met Gamante D. De Contango-dochter liep goed in balans en was mooi stabiel in de aanleuning. De combinatie scoorde 69,05% en eindigde daarmee als tweede.

Jonna Schelstraete

Met 69% volgden Jonna Schelstraete en Grand-Charmeur als derde. Daarmee bestaat de gehele top drie uit zevenjarige paarden. De Apache-zoon van Schelstraete ging met veel balans en veer door de draf en sprong zijn wissels mooi van de grond.

Finalisten

De beste achte combinaties rijden vanavond de kür op muziek. Naast Nieuwenhuis, Sekreve en Schelstraete zijn dat Katie Werring met Francois (v. Voice, 4e met 67,33%), Mark van de Donk met Duppie (v. Dramatic, 5e met 66,62%), Natascha Veen met Damoiselle (v. Vivaldi, 6e met 66,52%), Suzanne can de Ven met Vdv D’avicci (v. Jazz, 7e met 66,43%) en Geert Hofland met Blaze (v. United, 8e met 65,48%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl