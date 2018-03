Jeanine Nieuwenhuis: ‘Ik was zelf nog iets te ijverig’

Op Jumping Amsterdam liet Jeanine Nieuwenhuis onlangs al zien grote progressie met TC Athene te hebben gemaakt. “Eigenlijk ging het vandaag wéér heel goed”, aldus een dolgelukkige Nieuwenhuis. “Het algemene beeld is zo vooruit gegaan en dat zie je terug op de protocollen. Ik ben er super blij mee!”

Iets te ijverig

Het duo scoorde onder andere hoge punten voor de appuyementen, de drafverruimingen, de serie om de twee en de passage. “In één van de piaffes was ik zelf te driftig. Athene sprong er uit in galop en doen dacht ik even ‘hé shit'”, vervolgt de amazone lachend. “Voor de rest liep het fantastisch hoewel ik voor mijn eigen gevoel iets te ijverig reed. Maar voor het beeld viel dat gelukkig mee.”

Zin in kür

Doordat de kür op het EK in Lamprechtshausen vorig jaar moest worden afgelast, was het al weer even geleden dat het duo de kür reed. “Het NK vorig jaar zomer is de laatste keer dat we die gereden hebben. Ik heb er super veel zin in en ga proberen het morgen nog wat mooier af te werken.”

Van der Vilst en Huberts

Maxime van der Vlist reed Bailey (v. Negro) naar de tweede score van 70,09%. Carlijn Huberts en Watoeshi (v. Rousseau) volgden met 67,99% op de derde plaats.

Finalisten

De rest van het deelnemersveld mag morgen ook terugkomen in de kürfinale, waarin acht combinaties van start gaan. Dat zijn Jill Huijbregts met EventZ Enzos-Armani (v. Tuschinski, 4e met 67,56%), Yoeki Bos met Vivaldi (v. Jazz, 5e met 66,50), Geert Hofland Oswin (v. Jazz, 6e met 66,45%), Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Watteau (v. Jazz, 7e met 66,32) en Jeroen Hamelink met Zanzibar (v. Rousseau, 8e met 65,94%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl