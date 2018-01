Jeanine Nieuwenhuis wint U-25 met ruim 72%: ‘Hard gewerkt aan de basis’

In de laatste internationale U-25 Grand Prix-proeven bleef de score van Jeanine Nieuwenhuis met Parzivals neefje TC Athene (v. United) steeds zo tegen de 70% schuren (70,791 op het EK, 68,837% in Rotterdam en 68,326% in Roosendaal). Vandaag werd het in de nationale Grand Prix U-25 in Amsterdam (wel beoordeeld door internationale juryleden) dik 72% (72,222). “We hebben de afgelopen periode heel hard gewerkt aan de basis”, verklaart Nieuwenhuis de verbetering van de stoere vos.