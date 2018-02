Jeannette Haazen: ‘Beste proef ooit’

Op de kadervorming wedstrijd in Nieuw en Sint Joosland eind januari noteerde Haazen met Dabanos al een fraaie A-kaderscore van 72,21%. In Someren deden ze er nog een flinke schep boven op.

“Het was ook echt mijn beste proef ooit met hem. Ik kon onderweg zelfs ademhalen en dat kan normaal echt niet”, lacht ze.

Focus op mij

“De juryleden zaten helemaal op één lijn, dus dat is ook geweldig. We zijn al jaren bezig om zijn focus op mij te krijgen in de ring. De éne keer doe je teveel dan weer te weinig of het losrijden is te lang. We zijn steeds aan het schipperen. Met zo’n heet paard loop je risico’s als je te kort los rijdt, maar vandaag hebben we de gok genomen. Hij ging super en was echt geweldig van begin tot eind. De stap was nu ook goed. Hij kan heel goed stappen thuis, maar dat komt er in de proef normaal niet uit. Nu wel.”

Feestje

De aanwezige toeschouwers maakte het voor Haazen nog eens extra bijzonder. “De familie van Chris woont in Asten en zij waren komen kijken. Ik denk dat zij tijdens de proef allemaal positieve energie naar ons hebben gestraald. Dat kan niet anders. Het was gewoon echt een feestje. Ik ben helemaal happy.”

Aanwinst

Over de accommodatie in Someren, Het Keelven, zegt ze verder: “Wat een prachtige accommodatie! Ik was er nog nooit geweest, maar het is prachtig om te rijden met een hele mooie kantine. Je wordt fantastisch ontvangen en de paarden konden fijn op stal. Wat een aanwinst voor het Zuiden, net als De Peelbergen. Ik denk dat het voor de subtopruiters die meer uit het Noorden komen zeker een aanrader is om eens iets meer naar het Zuiden af te zakken.”

De tweede plaats in de Grand Prix was voor Saskia Maertens. Met Legend of Loxley (v. Lord Loxley) noteerde ze 65,38%.

De Intermédiaire I kwam op naam van Laurie Vervoort en Chester (v. Tuschinski) met 67,65%.

Lisanne Zoutendijk won de Prix St. Georges met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) met 68,16%. Mandy Wilms werd hier tweede met Deep Purple (v. Quarterback) met 67,79%.

Kebie van der Heijden maakte de top drie compleet door met Eldorado (v. Special D) 65,15% te noteren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl