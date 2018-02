Jemma Kirk verkoopt KWPN’er Carbani

Met Carbani was Jemma Kirk vorig jaar succesvol onderweg op 1,50m-niveau. De Britse die haar stallen in Normandië heeft, was met de NRPS goedgekeurde hengst onder meer derde in de Grand Prix van Auvers. Ook in de Grote Prijs van Moorsele was de combinatie twee keer foutloos en werd zevende.

Quincy naar Goffinet

Kirk’s andere talent Quincy gaat naar België en maakt onder Thierry Goffinet zijn debuut deze week in Vilamoura. Met de dertienjarige Hannoveraan was Kirk zevende in de Small Grand Prix in Rabat. Ook Arne van Heel nam vorig jaar nog enige tijd plaats in het zadel van Quincy. Ze wonnen de Six Bar in Hagen.

Bron Horseman