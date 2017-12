Jennie Brannigan: ‘Geen doping maar voorgeschreven medicatie’

1

Waanzin om dat soort medicatie toe te staan.

Als iemand om wat voor reden dan ook niet in staat is om op een schone manier sport te bedrijven dan is die persoon daar gewoon niet geschikt voor.

Anders weet ik er ook nog wel eentje want ik heb een heel goed paard maar volgens mij heeft die Ritalin nodig want die is erg druk in het hoofd en zonder twijfel een ADHD geval.

Wedden dat ik voor dat paard geen uitzonderingspositie krijg van de FEI!