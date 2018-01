Jessica Springsteen verder ‘op eigen benen’

Het CV van Springsteen is sterk: sinds 2012 meerdere overwinningen op de Longines Global Champions Tour, in 2016 won ze de CSI5* Grand Prix in Saugerties en was verschillende keren lid van het Amerikaanse Nations Cup-team. Het afgelopen jaar was Jessica Springsteen veelvuldig in Europa aan het werk met overwinningen in Valkenswaard, Londen en Windsor. Dit najaar betrok ze weer haar stallen in Wellington.

‘Wil dit seizoen sterk terug komen’

“We moeten eerst de boel wat op orde brengen hier in Wellington. Twee van mijn beste paarden kampten met blessures aan het einde van de zomer en die heb ik nu weer in het werk”, vertelt Springsteen. “Ik gebruik dit seizoen om sterk terug te komen.” Het doel van de amazone is om in het voorjaar te starten in de Global Champions Tour.

‘Iedere trainer biedt iets nieuws’

Jessica Springsteen gaat in Amerika samenwerken met Max Amaya, die ze al kent uit haar ponytijd. “Trainen met verschillende mensen door de jaren heen was een geweldige kans, ik leerde uit verschillende perspectieven. Iedere trainer biedt iets nieuws en laat me op een andere manier dingen doen die net zo goed werken. Het is echt gaaf om alles bij elkaar te brengen wat ik in het verleden heb geleerd van verschillende mensen.”

‘Amerika is mijn thuis’

De amazone is weer blij om weer thuis te zijn in Amerika: “Ik reis al voor de sport sinds ik studeerde en ik heb besloten dat Amerika toch man thuisbasis is. Het Europese circuit was fantastisch, en ik ben van plan om de komende jaren wel telkens voor vier maanden daar naar toe te gaan, maar dit is mijn thuis.”

Eigen stal

Springsteen bouwt nu haar eigen stal op in samenwerking met Rushy Marsh Farm waar ze paarden voor rijdt. Haar doel is om zich in het team te rijden en Cynar (v. Clarimo) is daarvoor haar belangrijkste troef. Maar ook in Fleur De L’Aube (v. Thunder van de Zuuthoeve)heeft de Amerikaanse een ervaren paard, net als Volage Du Val Henry (v. Quidam de Revel)die ze via Jan Tops heeft binnengehaald. Voor RMF rijdt Jessica RMF Swinny du Park (v. Berlin) en RMF Zecilie (v. Acolord).

Jessica Springsteen wint de met 1 miljoen gedoteerde 5*GP van Saugerties met Cynar.



Lees hier het volledige interview.

Bron Noelle Floyd