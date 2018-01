Jil-Marielle Becks en Damon’s Satelite winnen ZT-debuut in Ankum

Jil-Marielle Becks heeft gisteren op een nationale wedstrijd in Ankum met Damon’s Satelite een winnend debuut gemaakt in de Intermediaire II. Het duo dat in 2017 internationaal alle starts won in de Lichte Tour, kreeg 72,719% en won daarmee de rubriek. Lyndal Oatley kwam in deze Inter II ook aan de start, zij reed de tienjarige Diva, een dochter van Deja, naar de vijfde plaats met een score van 68,684%.