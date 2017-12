Jimondro wint VSN-Trofee met een 10 van de gastruiter

De springpaarden werden vanmiddag in de VSN-finale gejureerd door Carsten Lenz, ‘Auktionsleiter’ van het Westfaalse stamboek en internationaal springruiter Toni Hassmann.

Compleet springpaard

“Een heel compleet springpaard, dat zich heel goed laat bedienen op de sprong en heel voorzichtig is”, was het commentaar van de Duitse springruiter, die de beste vijf paarden mocht overrijden. De door H. Meijeringh uit Gieten gefokte Jimondro kreeg in de eerste ronde al negens voor ‘vermogen’ en ‘te rijden zijn’ en kwam in totaal uit op 53.3 punten.

Klein verschil

Jacky kreeg van Hassmann een negen. Het begin was even onwennig, Hassmann vond Jacky heel kwaliteitsvol, maar vond haar qua rijdbaarheid iets minder dan Jimondro. De dochter van Ukato werd gefokt door haar eigenaar Gert Jan Heijting uit Groessen en kreeg negens voor ‘afdruk’ en ‘algemene indruk’ en een 9.5 voor het ‘te rijden zijn’ in de eerste ronde. Met de negen, die ze van Hassmann kreeg na het overrijden kwam het totaal uit op 53.2 punten.

Derde plek

Jazzy Reuvekamps kwam met een 8.5 van gastruiter Hassmann in totaal uit op 51.0 punten. De Diamant de Semilly-dochter kreeg in de eerste ronde negens voor ‘techniek’ en ‘algemene indruk’ en werd door Hassmann omschreven als een paard met heel veel kwaliteit. Verder vond Hassmann de door haar eigenaar B. Reuvekamp uit Heino gefokte Jazzy Reuvekamps zeer electrisch.

Top vijf

Jerommeke van de Zietfort (v. Joop 111) en Ego DK Z (v. Erco van ’t Roosakker) maakten met respectievelijk 50.5 en 50.2 punten de top 5 compleet. De bij het AES goedgekeurde Jerommeke kreeg een acht van Hassmann. De gastruiter vond de hengst wat trekkerig lang op de sprong, maar wel kwaliteitsvol en met oog voor de bovenste balk. De donkerbruine hengst van fokker/eigenaar M.J. Smits uit Nederhemert kreeg in de eerste ronde negens voor ‘galop’ en ‘vermogen’. Ego kreeg een 8.5 van Hassmann. Het duo moest even inkomen en er was even wat miscommunicatie, maar Hassmann vond de schimmelruin van Liv Huijbregst uit Rijsbergen, die gefokt werd door Stal De Krochten wel goed afgericht. Verder vond Hassmann dat Ego wat neerwaarts sprong, maar wel veel vermogen had. Met een negen voor ‘te rijden zijn’ in de eerste ronde en een 8.5 van de gastruiter kwam Ego uit op 50.2 punten.

