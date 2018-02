Jody van Gerwen: ‘Mijn vader hing voor de barrage al drie keer aan de lijn’

Tegenover de Limburger doet Jody van Gerwen uitgebreid haar verhaal. Tegenwoordig rijdt ze de paarden bij Bart Gommeren in Bavel en lijkt met de overwinning in de Grand Prix van Rome weer helemaal op de weg terug.

‘Voor mijn vader was het leven mijn sport en de paarden’

Van Gerwens vader werd een maand geleden veroordeeld tot zeventien jaar in een Britse cel vanwege drugssmokkel. Ruim een half jaar nadat hij op 13 juli 2017 in Dover betrapt werd met 50 kilo cocaïne. Ze blijft hem door dik en dun verdedigen. Aan de Limburger vertelt ze: “Hij zou dit zijn familie nooit aandoen. Eén ding weet ik zeker: dit heeft hij niet gedaan voor mijn carrière. Voor mijn vader was het leven mijn sport en de paarden. Het enige waar ik hem nog gelukkig mee kan maken, is hiermee doorgaan.”

Weg terug

Door hele situatie trokken eigenaren van Van Gerwens paarden hun dieren terug. Maar met paarden van Bart Gommeren kan zij de weg omhoog weer inslaan. Gommeren was blij om haar te zien komen en daar is Van Gerwen dankbaar voor. Al merkt ze dat ze nog steeds moet opboksen tegen een beeld dat aan haar kleeft.

Zege in GP Rome

Na ellenlang blessureleed, onder andere de beenbreuk die ze opliep in Mijas, keerde Jody van Gerwen in de Italiaanse hoofdstad terug op niveau. 43 Italiaanse combinaties hadden het nakijken. En dat met Dendola-B (v. Numero Uno) die haar eerste Grand Prix liep en waarop ze pas drie maanden traint. Na de finish kwamen de emoties dan ook. “Ons hele leven was paarden en wij deden alles met z’n drieën. Nu zat mijn moeder thuis achter de computer te kijken en papa leefde mee via de telefoon.”

‘Dendola blijft nog even’

Voor Van Gerwen is het doel het NK in Mierlo. Een beetje vreest ze er ook wel voor dat Dendola na het plotselinge succes dadelijk weg moet. “In Rome stonden ze al in de rij en ik rij natuurlijk bij een handelaar. Maar hij heeft gezegd dat Dendola voorlopig nog even blijft.”

Bron De Limburger