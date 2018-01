John de la Vigne en Isa op kop in Beek

De groepsindeling in Beek is niet uitgegaan van het principe dat alle paarden op één januari een jaar ouder zijn.

Utopia-stam

John de la Vigne is een afstammeling uit de bekende Utopia-stam. Zo is hij de halfbroer van Daphne van Peperstratens juniorenpaard Evita de la Vigne. Vandaag liep de hengst onder Saskia van Es naar unanieme zege van 65,2 punten met onder andere een 9,5 voor het overrijden.

Top drie

Met 8,5 voor het overrijden steeg Orpeheus vh Kinschot (v. Charmeur) met Jan Liebregts in het zadel nipt Just Me (v. Negro) voorbij. Slechts 0,1 punt had de Negro-dochter minder dan de Charmeur-zoon. Just Me werd vandaag voorgesteld aan de jury door Laurents Siteur.

Laagste punten

De Dream Boy-dochter Isa kreeg ‘slechts’ een acht voor het overrijden terwijl haar concurrenten Itanja (v. Jazz) en IPad (v. Connaisseur) een negen respectievelijk een 9,5 kregen. In de eerste ronde had de merrie gereden door Joyce van Nooij al zo’n grote voorsprong ingebouwd dat haar concurrenten haar niet meer konden inhalen.

Top drie

Met slechts 0,2 punten minder volgde Itanja met Raymond Geraedts in het zadel op de tweede plek. De door Daniëlle Houtvast gereden IPad kreeg een 9,5 voor het overrijden en werd derde met 63,2 punten.

Aan het eind van de middag worden de vijfjarigen nog verreden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl