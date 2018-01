Jonna Schelstraete: ‘Drie, twee, één het gaat steeds beter!’

Op de eerste selectie eindigde Jonna Schelstraete met Grand Charmeur als derde, op de tweede selectie als tweede en vandaag dus bovenaan. “Drie, twee, één: het gaat steeds beter!”, vertelt de amazone lachend. “Dit waren nog maar de selecties en ik weet dat het beter kan. We gaan nog een keer oefenen en dan ik hoop dat we het op het NK helemaal klaar hebben.”

Beetje tricky

De combinatie werd beloond met een fink aantal 8-en, 8,5-en en een 9 voor het drafappuyement, maar liet ook wat punten liggen. “De vorige keer ging het écht heel goed en toen hadden we 75%. Nu liep Grand Charmeur ook fantastisch maar kregen we wat spanningsdingetjes. De baan in Boxtel ziet er niet moeilijk uit maar is niet makkelijk omdat veel te horen is maar niks te zien. Dat is voor Grand Charmeur een beetje tricky. Hij raakte niet in paniek maar ik voelde dat hij het spannend vond en hij was er nét niet genoeg bij.”

Veel dingetjes

“Na het binnenkomen keek hij naar op van geluid en bij de inzet van de uitgestrekte stap kwam er net een trein voorbij. De stap was alsnog niet heel verkeerd maar niet zo mooi ontspannen als hij kan. En een pirouette gingen we een beetje te snel doorheen. We hadden best veel dingetjes die een échte hoge score in de weg staat. Maar ik ben heel tevreden hoe hij het deed en super bij met het resultaat.”

Moeder en dochter pas de deux

Grand Charmeur liep pas een klein aantal wedstrijden op dit niveau en Schelstraete is van plan hem richting het NK nog een keer te starten om wat meer proefervaring te laten opdoen. Daarnaast betreedt ze met de Apache-zoon over twee weken de ring op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. “Ik ben gevraagd om samen met m’n dochter Micky op de Symphonica Horse Show een pas de deux te rijden. Ik heb eerst getwijfeld om Cupido mee te nemen maar ik denk dat Grand Charmeur mooier bij de pony van Micky past en zo kan Grand Charmeur ook mooi die meters maken. De muziek wordt verzorgt door een live band, dus hij gaat wat meemaken daar”, blikt de amazone enthousiast vooruit.

Gaaf toekomstpaard

Het is afwachten hoe lang Jonna Schelstraete een combinatie blijft met Grand Charmeur. Schelstraete heeft de ruin sinds tweeënhalf jaar samen met Ad Valk en het uiteindelijke doel is verkoop. “Het is echt een gaaf toekomstpaard. Hij kan groot en klein, heeft heel veel talent en ook een super karakter. Het is wel de bedoeling dat hij ooit een keer verkocht wordt maar we hebben zeker geen haast.”

Petra van Esch volgt

Petra van Esch reed haar eigengefokte Fifty Fifty (v. Florencio) naar 68,71% en eindigde daarmee op de tweede plaats. Fabienne Jongen met Botticelli (v. Obelisk) en Patty Hanssen met Cliff (v. Lingh) behaalden beiden 66,93%. Door toepassing van de ex aequo-regeling werd Jongen derde en Hanssen vierde.

Klik hier voor de uitslagen.

Lees ook:

Robin van Lierop: ‘Alles gebeurde, echt genieten’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl