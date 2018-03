Met goede resultaten in de selecties behoorden Jonna Schelstraete en haar zevenjarige Grand-Charmeur tot een van de kanshebbers op eremetaal. “Vandaag in Ermelo moest het nog maar gebeuren. Over de eerste proef had ik gemengde gevoelens. Het ging eigenlijk niet zo fijn en niet zoals we kunnen”, blikt de kersverse kampioene terug om haar eerste proef.

Heel hard genieten

In de kür behaalde het duo de hoogste score en nam daarmee sportief revanche. “Grand Charmeur voelde heel goed en ik heb geprobeerd om te knallen. Het was af en toe nog wel een beetje groen maar de draftour liep heel fijn. Alleen de serie om de drie ging tot twee keer toe de mist in. Maar de titel voelt geweldig en je kan mij voorlopig opvegen. We gaan hier heel hard van genieten!”

Alle tijd

Schelstraete heeft Grand Charmeur samen in bezit met Ad Valk en rijdt de ruin vanaf zijn vierde. “Grand Charmeur is een genot om op te rijden en hij is op dit moment echt m’n favoriet”, aldus de amazone die nog geen haast gaat maken met de overstap naar de Lichte Tour. “Hij is pas zeven en krijgt alle tijd. We hebben nog een heel traject te gaan.”

Bekijk hier de winnende kür van Jonna Schelstraete met Grand-Charmeur



Zilver voor Nieuwenhuis

Jeanine Nieuwenhuis en Genua TC (v. Charmeur) eindigden met 71,125% als tweede in de kür. Nadat deze combinatie het eerste onderdeel won, betekende dit in de titelstrijd de zilveren medaille. “Ik was nieuwsgierig hoe Genua in die grote baan met de muziek zou reageren, maar hij liet zicht super fijn rijden”, vertelt de stalamazone van Tim Coomans. “Als je er op zit heb je echt het gevoel dat de sky the limit is. We gaan hem op ons gemak verder opleiden en ik denk dat hij alle mogelijkheden heeft.”

Brons voor Sekreve

Jennifer Sekreve noteerde met Gamante D (v. Contango) met 70,667% de derde score in de kür. Na de tweede plek in de klassieke proef, kreeg de amazone in de eindstrijd het brons omgehangen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl