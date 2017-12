Jeanine Nieuwenhuis stelde Joop! TC in de eerste beoordeling voor, waar de hengst beloond werd met 43 punten. Diederik van Silfhout, die samen met zijn vader Alex de jury vormde, vertelt na het overrijden: “In de eerste ronde vonden we dit al een fantastisch paard. Vanochtend was de stap een beetje een dingetje. Nu onder het zadel met testen ging dat stukken veel beter. In het begin had ik wat moeite met de aanleuning. Dat voelde wat te los, en als je hem er meer uit wilde rijden weer te sterk.”

Terechte winnaar

“Ik had in het begin met moeite met hem, maar de stukken dát hij gaat is het fantastisch. Hij heeft veel veer en echt een goede galoppade. De stap is als hij loslaat echt goed. Het laatste stuk voelde heel goed aan, dit paard heeft verschrikkelijk veel kwaliteit. Wat mij betreft de terechte winnaar”, aldus Diederik over Joop! TC.

Johnny Depp tweede

Johnny Depp (ex Jacko Bordeaux) ging onder Renate van Vliet na de eerste beoordeling met 43,5 punten aan de leiding. “Hij is heel gevoelig, ook op het been en de hand. Dit paard voelt los aan. Hij heeft een fijne draf met veel veer. De galop is mega groot en moet nog wat kleiner kunnen worden. Qua maat is hij voor mij een beetje klein maar hij gaf een fijn gevoel en was super na te rijden”, vertelt Diederik die hengst een 8,5 gaf na het overrijden. “Hij heeft goede gangen, maar mag makkelijker schakelen en door blijven trekken. Wel veel talent, een fijn paard met veel kwaliteit”.

JFK derde

JFK (Forty x Zhivago), voorgesteld door Theo Hanzon, kreeg in de eerste beoordeling 42,5 punten en voor het overrijden een 8. Diederik: “Vanmorgen dachten we dat dit paard een beetje ‘koud’ was, maar dat is eigenlijk juist het tegenovergestelde; hij is best heet. Hij heeft gewoon echt drie goede gangen en schakelde makkelijk. Een correct paard, hij gaf een goede indruk. Je voelt onder het zadel dat hij nog kracht mist, maar wel een paard met toekomst.”

