Na vier wedstrijden in het ZZ-Zwaar hadden Jos Hogendoorn en Convalaria ruimschoots de punten op zak voor de overstap naar de Prix St. Georges. “Voor de veiligheid wilde ik eigenlijk nog een keer ZZ-Zwaar starten. Maar het ging thuis zo fijn dat ik dacht: onzin. En toen heb ik heb gewoon maar gedaan”, legt Hogendoorn uit na zijn geslaagde debuut in de Lichte Tour.

Mijlpaal

Zowel voor de ruiter als zijn paard is dit een nieuw niveau. “Eigenlijk was ik stiekem best een beetje zenuwachtig”, vervolgt hij openhartig. “De Lichte Tour en de slipjas zijn toch best een mijlpaal. Omdat mijn eigen slipjas nog in bestelling is, mocht ik vandaag de oude jas van Coby (van Baalen, red) lenen, uit de tijd dat ze Ferro reed. De jas paste precies en heeft me echt geluk gebracht! Misschien moet ik voor altijd met deze jas rijden”, lacht Hogendoorn die als stalruiter bij Dressuurstal Van Baalen werkzaam is.

Series zonder beugels

De combinatie werd beloond met achten voor de draf- en galopappuyementen en de pirouettes. De enige onvoldoende werd genoteerd voor de wisselserie om de vier, waarbij Convalaria de eerste wissel op twee benen sprong. “De pirouettes doet ze super makkelijk maar zelf vind ik de series nog een beetje lastig. Afgelopen week heb ik op alle paarden bij Van Baalen de series zonder beugels geoefend en Coby, Marlies en Mara hebben me super geholpen. De één helpt de ander, we hebben echt een heel leuk team.”

Paspoort binnen

Doel voor dit jaar van Hogendoorn met zijn Valdez-dochter is de internationale Lichte Tour. “We gaan nu nog een paar keer Prix starten en dan Inter I. Daarna hoop ik een aantal leuke internationale wedstrijden te kunnen rijden, dat is echt het doel dit jaar. Het FEI-paspoort hebben we al binnen”, vertelt de ambitieuze ruiter over zijn plannen.

In de gloria

“M’n grote droom met Corrie (zoals Convalaria genoemd wordt, red) is ooit de Grand Prix, maar voor nu ben ik in de gloria met dit”, zegt Hogendoorn die zijn merrie als driejarige kocht. “We begonnen destijds voor de lol in het M1 en zijn gegroeid naar dit niveau. Dat heeft Corrie toch maar gedaan en ze is nog niet voor een miljoen te koop.” Hogendoorn rijdt bij Van Baalen meerdere jonge paarden, waaronder Icerole DVB (v. Desperados) in het WK-traject dat volgende week van start gaat. “Ik vind echt alles leuk en zit hier helemaal op m’n plek.”

Wagenaar volgt

Amey Wagenaar volgde op de tweede plaats. Zij reed haar El Macho Malo (v. Jazz) naar 65,88%. Brem Beers maakte haar debuut in de Prix St. Georges. De jonge amazone stuurde Ultimate (v. Olivi) met 65,65% naar de derde plaats.

Sado wint Inter I

Kazuki Sado en Don Presidente (v. Dauphin) waren met 64,56% de winnaars van de Intermédiaire I. De Japanse ruiter traint bij Imke Schellekens-Bartels en kreeg van zijn sponsor met oog op de WEG in Tryon en de Spelen in Tokyo onlangs de beschikking over het Grand Prix-paard Barolo. Deze zoon van Breitling W werd eerder door Carl Hester en Charlotte Dujardin op het hoogste niveau uitgebracht. Met een score van 61,69% was het rode lint voor Petty Vos en Kristy’s Utah V (v. OO Seven), gevolgd door Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi) met 61,54%.

ZZ-Zwaar voor Steijn

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Manouk Steijn en Evy (v. Santano) wonnen de eerste proef met 62,50%. Annette van der Knaap – Klok reed de elitemerrie Wonderful Winnie B (v. Rousseau) naar de tweede score van 60,50%. In de tweede proef bleven alle scores steken onder de 60%, dat gold ook voor de gecombineerde rubriek Zware Tour.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl