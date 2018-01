Jos Hogendoorn voert de boventoon in het ZZ-Zwaar

“Dit was nu de vierde keer en ik merk dat het echt steeds beter gaat”, vertelt Hogendoorn blij.

“Dit niveau is voor ons allebei nieuw, maar vandaag merkte ik echt dat ik zelf steeds meer controle krijg en dat ik met meer rust en focus de proef rijdt. Ze is heel werkwillig, maar ik moet gewoon zorgen dat ik me aan mijn plan houdt en dat lukte nu goed.”

Complimenten

Over de proef vertelt hij verder: “Ze was iets gespannen terwijl ze dat normaal nooit is. De proef was wel foutloos. Van de jury’s kreeg ik een heel mooi compliment. Zij vonden dat ik haar heel fijn voorstelde, met veel rust en gevoel. Dat is natuurlijk super om te horen.”

Internationaal

Hogendoorn is in dienst als stalruiter bij Dressuurstal van Baalen. Convalaria is zijn eigen paard en samen zijn ze bij de basis begonnen. In no time zijn ze nu door het ZZ-Zwaar heen.

“We hebben de punten voor de Prizx St. Georges al, maar ik wil haar nog één keer ZZ-Zwaar starten over twee weken. Begin februari wil ik dan de overstap maken en dan zou ik graag begin van de zomer ook een keer internationaal willen starten”, vertelt hij enthousiast over zijn verdere plannen.

Lotje Schoots werd met Grace of Rose (v. Jazz) tweede met 68,36%. De derde plaats was voor Katie Werring en Francois (v. Voice) met 64,93%

Bron: Paardenkrant-Horses.nl