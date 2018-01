Jos Verlooy wint Hästens Prijs

De Accumulatorproef met joker op Jumping Amsterdam is gewonnen door Jos Verlooy en Farfelu de la Pomme (v. Vigo d’Arsouilles). Kevin Olsmeyer, Glenn Knoester en Marc Houtzager kwamen als enige drie Nederlanders met de volle 65 punten over de finish, maar kwamen niet bij de top vijf in de buurt.